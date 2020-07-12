جنايات تبسة تؤيد ادانة الصحفي عبد الحي عبد السميع ب03 سنوات حبس نافذة

أيدت قبل قليل هيئة محكمة الجنايات استئنافية بمجلس قضاء تبسة الحكم الصادر ضد الصحفي عبد السميع عبد الحي الذي أصدرته المحكمة اا بتدائية للجنايات يوم 05 فبرار المنصرم القاضي ب03 سنوات حبس نافذة مع الأمر بالإيداع.

هذا كان الصحفي عبد السميع عبد الحي قد اتهم بتهمة المساعدة على الهجرة الغير شرعية لهشام عبود مالك جريدتي “جريدتي ومون جورنال الناطقة بالفرنسية ” سنة 2013 حيث أودع السجن في نفس السنة وقضى 24 شهرا في الحبس اا حتياطي قبل الإفراج عنه ليودع الحبس لإتمام محكوميته يوم إصدار الحكم في 05/02/2020، رغم انكاره التهم المنسوبة اليه والتي كان الدفاع قد اثارها بحكم ان الختم الموجود بجواز سفر هشام عبود مزور هذا ومن المنتظر ان يغادر الصحفي عبد الحي عبد السميع الحبس خلال السنة المقبلة.

محمد بن ترار