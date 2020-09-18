جميعي أمام المحكمة الأربعاء المقبل

الدفاع يتوقع الإفراج عنه

كشفت مصادر مقربة من محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أن انطلاق محاكمة النائب البرلماني والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي،ستكون يوم الأربعاء المقبل في أولى القضايا المتابع بها أمام محكمة الجنح لسيدي أمحمد في القضية المرفوعة ضده من قبل الصحفي سعد بوعقبة الذي اتهمه بتهديده وأثناء التحقيق ظهرت تهمة أخرى تخص تهمة إخفاء ملفات رسمية وهي التي كلفت محمد جميعي عاما من الحبس المؤقت بعدما تجرد من حصانته بمحض إرادته.

هذا وأشار دفاع جميعي أن موكله متابع بملف فارغ لم يكن يستدعي إيداع المعني الحبس المؤقت عاما كاملا قبل برمجة محاكمة خاصة وان تهمة التهديد قد تنازل الضحية عن الشكوى وهو ما سيضع المتهم أمام لا وجهة للمتابعة في حين ان تهمة إخفاء ملف رسمي فانه لا وجود لها من الأساس ، بحكم أن الملف المعني عثر عليه كاملا دون نقصان الأمر الذي يجعل الدفاع متفائل بالإفراج عن جميعي أمام أول جلسة محاكمة يوم الأربعاء المقبل.

من جانب آخر أشارت أطراف قضائية أن جميعي يواجه تهمة أخرى واردة في ملفه وتخص استغلال الوظيفة وهي التهمة التي أنكره دفاعه جملة وتفصيلا بحكم أن عائلة جميعي من أثرى عائلات تبسة ويشتغل أفرادها في الاستثمار منذ القدم ولا حاجة له للمال أو استغلال الوظيفة ، وأمام تمسك دفاعه بان الحكم يكون لا وجه للمتابعة ، وقرار الإحالة بعد عام من الحبس يبقى قرار جميعي مرتبط بالمحاكمة وظهور حقائق الملف إلى العلن.

محمد بن ترار