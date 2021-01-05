جمع 116 شخصا بدون مأوى بالبويرة

تواصل مصالح مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بالبويرةبالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية المدنية والهلال الأحمر منذ شهر نوفمبر الفارط حملة جمع و التكفل بالأشخاص بدون مأوى والمتشردين حيث تم لحد الآن جمع 116 شخصا منهم 78 رجلا و 28 امرأة و 10 أطفال حولوا إلى مركز الكشافة بالريش مدينة البويرة ، وحسب ذات المصالح فإن هذه الحملة التي تمس مدينة البويرة ومقرات الدوائر ستستمر إلى غاية نهاية شهر مارس القادم قصد القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تميز شوارعنا في الليالي الشتوية وسط مناظر تدمي القلوب خاصة عندما تجد أطفالا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء خلال هذه الفترة من السنة المعروفة بقساوتها . أحسن مرزوق