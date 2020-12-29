جمعية دنيا فنون بالبليدة تنظم قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة

بادرت نهاية الأسبوع الجمعية الثقافية الشبانية دنيا فنون بالبليدة بتنظيم قافلة تضامنية لتوزيع المساعدات على العائلات المعوزة في كل من حي درويش بوعرفة و سيدي كبير كالألبسة والأفرشة والمواد الغذائية مع تقديم الأدوية للمرضى الذين لا يملكون بطاقة الشفاء ، وجاءت هذه المبادرة التي رافقتها السلطات الأمنية والدرك الوطني والمصالح الصحية التي وفرت سيارة الإسعاف تخليدا لروح المرحوم ملاص الجيلالي الكاتب العام للجمعية حيث تم تكريم زوجته السيدة ملاص من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الرحمن سوالمي و رئيس جمعية دنيا فنون محفوظ زهراوي دانيال ، كما شهدت هذه الخرجة حضور المهرج عمو ديدوا من اليليدة الذي صنع البهجة والفرحة وسط اطفال تلك الأحياء .

أحسن مرزوق