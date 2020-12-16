جمعية الوفاء الثقافية نافذةٌ للكُتّاب الشباب

ونحن نتأرجح بين كفّتي الواقع والمُتخيّلِ الأدبي لا يسعنا في كلّ مرّةٍ إلا أن نقف على أعتاب نصوصٍ أدبية جديدة؛ تولد من رحم السّاحة العربيّة التي باتت تسعى في وتيرة لامتناهيةٍ إلى طرح أعمال راقيةٍ لا تقلُّ أهمِّية عن ما قدّمه عظماء الأدب سابقا؛ مُمثّلة هذه المرة في شكل إبداعات شبابية فتيّة في شكلِها؛ قويّة في مضمونها، وهذا وإن دلَّ على شيء فإنّما يدلُّ على قوّة البِطانة الثّقافية للمبدع الشّاب، وإيمانا منا أنّ الرسالة الأدبية تحتاج إلى الفخر والإنجاز، تسعى جمعية الوفاء الثقافية من خلال مخطط سنوي إبداعي للبث في مشاريع ثقافية أدبية بامتياز عن طريق فتح منابرها لدعم الكُتاب الشباب في الولاية، حيثُ كانت الجسر الثقافي لبعض الكُتاب الشباب في عين الدفلى الذين يحاولون بناء صرح ثقافي جديد..

رغم أنَّ الجمعية حديثة النشأ إلا أنها تساهم بشكل كبير من خلال أنشطتها السنوية في نادي “وحي القلم”، عين الدفلى تقرأ إلى محاولة خلق جو أدبي واعد، وبين المكتبة العمومية للمطالعة ودار الثقافة تواصل الجمعية إبداعها الثقافي، لكي تكون الجمعية الوحيدة في الولاية التي تهتم بالقراءة والكتابة.

وتسعى الجمعية دائماً وأبداً لخدمة الشباب المثقف، ومنح يد العون في بروز أقلام شابة، من خلال التعريف بهم وسعيها الدؤوب إلى رفع التّحدي الدائم وإيصال أصوات الشباب إلى منابر ثقافية داخل ولاية عين الدفلى، التي شهدت بروز العديد من الأقلام الشبابية التي تساهم في الركب الثقافي.

على غرار ذلك قامت الجمعية بالمشاركة في حملات تحسيسية نظمتها مديرية الثقافة لولاية عين الدفلى لفائدة الابتدائيات عبر قطر الولاية، حيث ساهمت الجمعية من خلال نشاطات ترفيهية تربوية هادفة في كسر حواجز الجائحة، والمساهمة في الرقي الثقافي للولاية منذ تأسيسها.

الكاتب والقاص: سعيد فتاحين