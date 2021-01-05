جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي بالبويرة تواصل حملة “شتاء دافىء” لفائدة المعوزين

تواصل الجمعية الخيرية الولائية “المبادرة للتضامن الاجتماعي” بالبويرة حملتها التضامنية “شتاء دافىء” تحت شعار “شد مد” لجمع الملابس والأغطية والأفرشة لفائدة العائلات المعوزة ، حيث دعا رئيس الجمعية السيد “سليمان هطال” في تصريحه ليومية “الوسط” المحسنين للمساهمة في هذه الحملة التضامنية التي تتواصل على مدار السنة والتقرب من مكتب الجمعية بعين بسام أو مدينة البويرة ، هذا وكان للجمعية نشاط معتبر خلال جائحة كورونا بتفتح ورشة خياطة وفرت 60 ألف كمامة و كمية معتبرة من الألبسة الوقائية تم توزيعها على مختلف الهيئات والمواطنين إلى جانب توزيع 500 سلة غذائية و أدوية ومسلتزمات طبية على المرضى مع إقامة نشاطات فكاهية للأطفال بشعار “أقعد في دارك احنا نجوك” جابت 15 محطة خاصة بمناطق الظل ،كما شرفت الجمعية الولاية بتتويجها في المسابقة الوطنية الخاصة باللباس التقليدي . أحسن مرزوق