جمعية العلماء المسلمين تنفي تعيين الهادي الحسني رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية

نفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأنباء المتداولة بخصوص تعيين الأستاذ محمد الهادي الحسني، على رأس المجلس الأعلى للغة العربية.

وقالت الجمعية في بيان نشرته على صفحتها عبر “فايسبوك”، اليوم الأربعاء، “إثر الأخبار التي تطايرت في مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تعيين الأستاذ محمد الهادي الحسني على رأس المجلس الأعلى للغة العربية، وبعد الاتصال به من قبل الأستاذ قدور قرناش يؤكد الأستاذ الحسني أنه لم يطمع في المناصب وهو في سنّ البذل والعطاء، فما بالك وقد أشرف على الـ80 .. ومعنى ذلك أن خبر تعيينه غير صحيح”.