جمعية العلماء المسلمين تشيد بتعليمة تبون لاعداد قانون يجرم العنصرية

أشادت جمعية العلماء المسلمين، على لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والكراهية مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل بعض القوانين للحفاظ على اللحمة الوطنية ومحاربة التفرقة .

وأوضح، عبد الرزاق قسوم،أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة لتذكيره بالأخوة،ولكن هناك بعض شياطين الإنس من الخارج يحاولون التدخل بالوحدة الوطنية مبرزا ان الجمعية لا تمانع بإعادة تفعيل القوانين من أجل الحفاظ على اللحمة والوطنية ومحاربة خطاب التفرقة والكراهية .

للإشارة، وجه رئيس الجمهورية، تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية، والجهوية وخطاب الكراهية وجاء في بيان من الرئاسة، أن الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.