جمعية الصداقة الجزائرية الصينية في باريس تطلق مبادرة قمة في الانسانية

جمعية الصداقة الجزائرية الصينية في باريس تجمع مليون وخمسة ألاف أورو ستوجه لشراء العتاد الطبي ومساعدة الاطباء والمستشفيات لمواجهة داء الكورونا في الجزائر مبادرة قمة في الانسانية انظم اليها ودعمها كل رجال الأعمال في باريس وايضا بعض دول أوروبا. فلا داعي للتهويل، الامكانيات ستكون حاضرة في الجزائر في أسرع وقت غير ان المواطنين يجب ان يلتزموا بيوتهم حتى تتمكن السلطات من السيطرة على الوضع ،

إنتظرو حوار بعد قليل مع أحد مسؤولي الجميعة على موقع جريدة الوسط وفي قناة اليوتوب، من باريس يحدثنا مسؤولي المبادرة وكيفية وآليات إيصال المساعدات إلى الوطن.