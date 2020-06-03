جمعية التجار والحرفين تقدم اقتراحات لمرافقة التجار المتضررين

أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان أنها رفعت عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء خلال الاجتماع الذي جمعها أمس الثلاثاء رفقة شركاء اخرين مع وزير التجارة كمال رزيق.

و جاء في بيان للجمعية نشرته على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان هذه الاقتراحات تتمثل في بحث إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد و كذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار و الحرفيّين المتضررين.

كما تم اقتراح الغاء غرامات التأخير وبحث سبل اعادة فتح بعض النشاطات التجارية و الحرفية.