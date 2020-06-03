جمعية التجار والحرفين تقدم اقتراحات لمرافقة التجار المتضررين

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 2٬765

أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان أنها رفعت عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء خلال الاجتماع الذي جمعها أمس الثلاثاء رفقة شركاء اخرين مع وزير التجارة كمال رزيق.

و جاء في بيان للجمعية نشرته على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان هذه الاقتراحات تتمثل في بحث إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد و كذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار و الحرفيّين المتضررين.

كما تم اقتراح الغاء غرامات التأخير وبحث سبل اعادة فتح بعض النشاطات التجارية و الحرفية.

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