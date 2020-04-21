جمعية التجار تقترح توسيع قائمة التراخيص للتجار والسماح لباعة الملابس والحلاقة بالنشاط

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية ستوجه طلبا للوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير التجارة، كمال رزيق، يقترح من خلاله منح ترخيص استئناف نشاطات تجارية أخرى.

وتتضمن قائمة الاقتراحات الموجهة للحكومة ، حسب ما صرح به بولنوار لدى نزوله ضيفا على برنامج ” ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، تجار الملابس، الحلاقة وبعض النشاطات الخدماتية الأخرى كسيارات الأجرة، مع تشديد الرقابة على الممارسين لهذه النشاطات والتأكيد على احترام الاجراءات الوقائية، كما اقترح بولنوار تخصيص وقت معين لممارسة هذه النشاطات.

وأكد بولنوار أنه لن تكون هناك ندرة في الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يكفي لشهور أخرى.

وفي السياق ذاته اقترح بولنوار، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا وتوقيف العديد من النشاطات التجارية، اعفاء النشاطات المتضررة من التكاليف الجبائية لمدة شهرين أو ثلاثة