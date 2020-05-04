جمعية أولياء التلاميذ تقدم اقتراحين لإجراء امتحان شهادة البكالوريا

قدمت منظمة جمعية “أولياء التلاميذ”، ليلة أمس الأحد، اقتراحين، لإجراء امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2020/2019.

وأصدرت منظمة جمعية “أولياء التلاميذ”، بيانا تشرح فيها الاقتراحات المقدمة ومبررات كل طرح، حيث طلبت في الاقتراح الأول، إجراء إمتحان شهادة البكالوريا نهاية شهر جوان المقبل، وذلك بموافقة اللجنة الوطنية لمتابعة وباء “كورونا”.

وفي هذا السياق أوضحت أن إجراء الامتحان خلال هذه الفترة يراعي الحالة النفسية للتلاميذ ويزيل قلق الأولياء، بالإضافة إلى أنه يساعد وزارة التربية من خلال منحها الوقت الكافي للتصحيح والعمل على الاعداد للدخول المدرسي المقبل بأريحية.

وأضافت: “يكون اجراء الامتحان بمضاعفة المراكز وتخفيف عدد المترشحين داخل الحجرات من 10 إلى 15 مترشحا”.

أما الطرح الثاني فيتمثل حسبها في اجراء امتحان شهادة البكالوريا في شهر سبتمبر، رغم انها تتحفظ على الاقتراح لما يترتب عنه من معوقات، موضحة أن إجراء الإمتحان خلال هذه الفترة سيتسبب في تعثر الدخول المدرسي المقبل وانشغال الأساتذة بالحراسة والتصحيح مما سينجر عنه ايضا تعطيل الدخول الجامعي وكذا التكوين المهني، دون الحديث عن الأثر النفسي السيئ الذي قد ينجر عن تأخير اجراء الامتحان لهذه الفترة تضيف المنظمة.

ومن المنتظر تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولّى تقديم الإقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء إجتماع مجلس الوزراء.