جمعية أولياء التلاميذ: “الوزارة مستعدة لمناقشة مسألة إلغاء البيام” و القرار بيد الحكومة”

باشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، لقاءات فردية مع الشركاء الاجتماعين، حيث استقبلت جمعيات أولياء التلاميذ على أن تلتقي غدا بنقابات التربية.

وعقب هذا الاجتماع قال رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد احمد في تصريحات له أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أكد أن قرار إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، من صلاحيات مجلس الوزراء.

واشار إلى أن وزارة التربية قد أبدت استعدادها للتشاور حول موضوع إجراء أو إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، كما تم التطرق أيضا حسب خالد أحمد إلى إمكانية إعادة النظر في رزنامة الامتحانات الرسمية ، مشيرا إلى أن إعادة النظر ستكون بسبب التخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا.