جماهير بيشكتاش التركي تتغنى برشيد غزال وتطلق عليه لقب محرز الجديد

تألق النجم الجزائري رشيد غزال أمس بشكل ملفت، رفقة ناديه بشكتاش، في قمة الدوري التركي أمام الغريم فنربخشه، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر، حيث نال لقبا جديدا من جماهير النادي، التي استمتعت بمهاراته العالية، وانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وقدم غزال واحدة من أفضل مبارياته مع ناديه الجديد، وكان وراء الهدف الثاني الذي سجله زميله فانسنت أبوبكر، بفضل تمريرة دقيقة وضعها على رأس الثاني عند الدقيقة الـ20، مما جعل مشجعي النادي يشبهونه بنجم مانشستر سيتي رياض محرز، الذي لعب معه في المنتخب، واختلفت التسميات بين رشيد محرز وغزال محرز، إلا أنها اتفقت على أن صفقة انتقال اللاعب من ناديه ليستر سيتي كانت ناجحة إلى حد بعيد، خاصة بعد مساهمته في نتائج فريقه الإيجابية منذ قدومه، ليصبح لاعبا أساسيا في ظرف وجيز، حيث كتبت مناصِرة لبشكتاش: “يمكن أن نقول بأن غزال هو شقيق محرز”، وكتب آخر: “غزال في الواقع هو محرز”، ووصفه مشجع آخر: “غزال هو محرز تماما”، وكتب مشجع: “غزال تجاوز محرز”، وغاب غزال عن المنتخب الجزائري في الأشهر الأخيرة بسبب المنافسة الكبيرة في مركزه، حيث يعتبر محرز صاحب المكانة الأساسية في تشكيلة المدرب بلماضي والمدربين الذين سبقوه، إضافة إلى نجم كالياري آدم أوناس الذي ينال الثقة كبديل أول، وباشر غزال مشواره في مركز تكوين أولمبيك ليون، قبل أن ينتقل نحو موناكو، ثم الدوري الإنجليزي، بعد أن استقدمه ليستر سيتي لخلافة مواطنه محرز، كما كانت له تجربة ناجحة مع نادي فيورنتينا الذي لعب له على سبيل الإعارة، وأخيرا في بشكتاش الذي يقضي معه موسمه الأول.