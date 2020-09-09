جمال ولد عباس يذكر عنتر يحي في “صفقة” إنجار 500 ألف ملصقة إشهارية للإنتخابات

قال جمال ولد عباس، الوزير الاسبق لوزراة التضامن اثناء جلسة محاكمته اليوم الاربعاء، بمحكمة سيدي امحمد، انه التقى اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى في العاصمة الفرنسية باريس من اجل تمويل 500 الف ملصقة اشهارية للانتخابات.

وأضاف ولد عباس في رده على اسئلة القاضي، انه اتصل باللاعب عنتر يحيى، الذي تعرف عليه بمناسبة مباراة الجزائر مصر بأم درمان و طلب منه المساعدة ، بعدها رتب موعدا معه و مع مموله بباريس.

وتم انجاز 500 الف ملصقة اشهارية للانتخابات بصوره لان الظرف اناذاك كان ميتا نوعا ما، حسب ما صرح به جمال ولد عباس.