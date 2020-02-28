جمال نسيب أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الوطني للسياحة

أفادت مصادر مطلعة أن جمال نسيب المدير العام لمجمع نسيب للسياحة ونائب رئيس فيديرالية الفندقة أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الوطني للسياحة، وحسب مصادر مقربة ان تنصيبه سيكون تحت سلطة الوزير الأول عبد العزيز جراد قريبا.

جاء ترشيح اسم جمال نسيب لرئاسة هذا المجلس الذي يعول عليه كثيرا لقيادة جملة من الاصلاحات الهيكلة في قطاع السياحة تنفيذا لتعليمات وبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير الخبرة والكفاءة التي يتم بها نسيب وكذا بسبب ما قدمه من دفع للقطاع خاصة مجال السياحة الداخلية، ودعمه لعديد النشاطات السياحية للتعريف بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر، إضافة إلى مشاركاته خارج الوطن في عديد التظاهرات السياحية باسم الجزائر.

كما شرف نسيب السياحة الجزائرية في عديد المناسبات القارية والدولية والإقليمية ونظير خبرته وكفاءته منحته أكاديمية مصر المحروسة الدكتوراه الفخرية في صناعة السياحة من طرف ، كما منحته وزارة السياحة التونسية عديد الشهادات والتكريمات.

باية عطار