جمال بن حمودة رفض إجراء اختبارات معمقة

كشف تقرير طبي أعده المدير العام لمستشفى الأوبئة بالقطار أن المرشح السابق للأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني تقدم أمس السبت للمستشفى بعدما منع من دخول أشغال اللجنة المركزية بقصر المؤتمرات بسبب احتمال إصابته بفيروس كورونا حيث تم فحصه ليكشف أن المعني ليس لديه أعراض ظاهرية حول الوباء غير أنه طلب منه القيام بإجراءات مخبرية معمقة والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 48 ساعة لكنه رفض.

وجاء في التقرير الذي أعد لرفع اللبس عن أشغال اللجنة المركزية لحزب جبهة الوطني التي زكت عضو المكتب السياسي سابقا أبو الفضل بعجي أمينا عاما للحزب العتيد بعد تراجع ترشح المتنافسين الآخرين ومنع بن حمودة من دخول أشغال القاعة بسبب ارتفاع درجة حرارته ما أثار شكوك بإصابته بفيروس كوفيد 19 ما استدعى تنقله إلى مستشفى القطار الذي جاء في تقريره أن المستشفى إستقبل عضو اللجنة المركزية جمال بن حمودة بعد الاشتباه وقامت بفحصه الدكتورة برواق ف . والتي لاحظت في تقريرها الطبي عدم وجود أعراض ظاهرية لوباء كورونا على بن حمودة الذي نصحه ذات المستشفى بإجراء اختبارات معمقة بالأشعة الوسائل المخبرية وهو الطلب الذي رفضه بن حمودة كما رفض أيضا حسب تقرير المستشفى الالتزام بالحجر المنزلي الفوري 48 ساعة وهو إجراء تحفظي يعمل به مع كافة الحالات المماثلة بن حمودة التي تأتي للمستشفى وجاء في ختام تقرير المستشفى أنه حررهذا التقرير لإخلاء مسؤولية المستشفى في حال انتشار العدوى أو حصول مضاعفات صحية لبن حمودة.

باية ع