جمال بن العمري في طريقه الى الدوري القطري

ج.ن

يتواجد الدولي الجزائري، جمال بن العمري، على بعد خطوات من الإنضمام إلى صفوف فريق الغرافة القطري، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية قطرية، اليوم، والتي أكدت أن مدافع “الخضر” قد قرر اللحاق بالبطولة القطرية، وأنه سينضم إلى نادي الغرافة الذي يبدو في أفضل رواق للظفر بخدمات بن العمري، في صفقة انتقال حر بد فسخ عقده مع ناديه الشباب السعودي.

ويأمل الثنائي سفيان هنّي وعدلان قديورة مواطنا بن العمري، في أن يلتحق بهما هذا الأخير، ليكون بذلك ثالث جزائري في هذا النادي القطري، ناهيك على أن بن العمري بإمكانه تقديم الإضافة، خصوصا في ظل الخبرة التي اكتسبها مع الفريق الوطني وناديه السعودي.