جمال بلماضي يقرر خوض تصفيات مونديال قطر بملعب تشاكر  

ج.ن

فضل الناخب الوطني جمال بلماضي، استقبال منافسيه في تشاكر، بعدما تقرر غلق هذا الملعب في شهر مارس الماضي من اجل إعادة تهيأة هذا المرفق الرياضي.

وكان وفد من الاتحاد الجزائري لكرة القدم قام بزيارة عمل تفقدية إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وذلك تحسبا للخرجة القادمة لـ “الخضر”، وشهد الملعب خلال الفترة الأخيرة العديد من أعمال إعادة التهيئة والتي أشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة بالبليدة.

وحسب بيان الفاف فإن والي ولاية البليدة كان حريصا على تقديم تقارير بصفة منتظمة حول التقدم في أشغال الملعب، من أجل أن يكون جاهزا في الآجال المحددة.

ومست عملية الأشغال غرف تغيير الملابس، قائمة الندوات الصحفية والمنطقة المختلطة، مكاتب الحكام ومحافظ اللقاء.

ووفق المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن يتم التجديد الكامل لبعض المرافق الخاصة بالملعب بعد تصفيات مونديال قطر 2022.

وأوقعت القرعة الخاصة بالدور التصفوي الثاني (منطقة إفريقيا) لكأس العالم لسنة 2022 المنتخب الوطني الجزائري في الفوج الأوّل مع منافسيه الثلاثة بوركينافاسو والنيجر وجيبوتي، وقُسّمت المنتخبات الـ 40 المشاركة إلى 10 مجموعات، تضمّ كل واحدة منها 4 فرق وطنية مناصفة. ويتأهّل بعدها رائد كل فوج إلى الدور التصفوي المونديال الأخير، الذي يُلعب بِصيغة الإقصاء المُباشر (ذهاب وإياب)، يُسفر عن تأهّل خمسة منتخبات وطنية من القارّة السّمراء إلى كأس العالم 2022 بِقطر.

هذا وسيدشن المنتخب الوطني تصفيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر، في الفترة ما بين الـ 5 إلى الـ 13 من شهر أكتوبر بلعب الجولة الأولى مع خوض لقاء ودي أيضا، قبل لعب الجولة الثانية من تصفيات المونديال، في الفترة ما بين الـ 9 إلى الـ 17 من نوفمبر، التي سيخوض فيها أيضا المنتخب الأول مباراة ودية، على أن يعود “الخضر” في الفترة ما بين الـ 22 من مارس 2021 إلى الـ 30 منه بخوض الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم، على أن تستأنف التصفيات المونديالية نشاطها في الـ 30 من أوت بخوض المنتخب الوطني للجولة الخامسة، إضافة إلى إجراء مباراة ودية قبل تاريخ الـ 7 من سبتمبر، قبل اختتام المباريات التصفوية الخاصة بكأس العالم في الفترة ما بين 4 إلى 12 أكتوبر، إضافة إلى إجراء مباراة ودية، علما أن المباراة الفاصلة الخاصة بالمونديال ستكون في الفترة ما بين الـ 8 إلى 16 نوفمبر، علما أنها ستلعب ذهابا وإيابا.

ولم يسبق للمنتخب الوطني الجزائري أن خسر في ملعب مصطفى تشاكر، لا في مباراة رسمية ولا ودية، وأضعف نتيجة حققها محاربو الصحراء بالبليدة كانت التعادل. تشير كل الإحصائيات إلى أنه من الصعب على أي منتخب إفريقي أوعربي أو حتى عالمي التغلب على الخضر في تشاكر.

وخاضت النخبة الوطنية 37 مقابلة بالبليدة لم تنهزم ولو في واحدة في حين تعادلت في لقاءين اثنين فقط وكانا أمام كل من تنزانيا في سبتمبر 2010 (1-1) ضمن تصفيات كاس افريقيا للأمم 2012، وهو التعثر الذي عجل برحيل الناخب الوطني الاسبق رابح سعدان. هذا التعثر المفاجئ للخضر دفع التشكيلة الوطنية الي مواصلة بقية لقاءاتها التصفوية لكأس افريقيا 2012 بكل من عنابة امام المغرب (فوز 1-0) وبـ 5 جويلية امام افريقيا الوسطى (فوز 2-0). بعدها عاد الفريق الوطني الى ملعب تشاكر مجددا في عهد المدرب وحيد حاليلوزيتش مع انطلاق التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2014 وكأس افريقيا 2013 والتي حقق خلالها الخضر الانتصارات. لكن مرة أخرى سجل المنتخب الوطني تعثرا آخرا في تصفيات مونديال 2018 وكان ذلك أمام الكاميرون (1-1) مع المدرب الصربي رايفاتش. ورغم ذلك يبقى الخضر دون هزيمة في تشاكر.