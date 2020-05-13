جماعات مصالح ستهاجم سياسة الرئيس تبون

* الجزائر تتجه للخروج من أزماتها أكثر ثباتا و ثقة

عبدالسلام.غ

توقع الخبير السياسي الأمريكي دافيد كين أن تقوم مجموعات مصالح محلية و دولية بالتهجم على القرارات التي صدرت مؤخرا عن الرئيس تبون و خاصة المرتبطة بالجانب الاجتماعي و بضبط التوازنات المالية و أيضا المتعلقة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا ولم يستبعد كين أن تدخل جرائد يومية دولية معروفة في اللعبة لتتهجم على السياسة الاجتماعية للحكومة.

وتوقع المحلل أنه “في وقت دخلت فيه الاقتطاعات في الميزانية حيز التنفيذي ستقوم مصالح خاصة وطنية ودولية بمعارضتها. وستقوم يوميتي “واشنطن بوست” و “نيويورك تايمز” بنشر مقالات حول السكان الفقراء والأقليات التي ستفقد المساعدة”.

مقال الواشنطن تايمز أشار الجزائر تتجه نحو الخروج من أزماتها بفضل الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهوريةمؤخرا وفي مقدمتها مخطط التصدي لجائحة كورونا و انخفاض أسعار النفط

و أضاف كين “يبدو أن الرئيس تبون عازم على إتباع السبيل الذي يجعل الجزائر قدوة حديثة يقتدى بها في كيفية تجاوز الأزمة و الخروج منها قوية أكثر مما كانت عليه في بداية الأمر”و حسب واشنطن تايمز، “يظهر الرئيس تبون قائدا قويا و محنكا” في الوقت الذي يواجه فيه البلد الذي يعتمد بشكل كبير على مداخيل المحروقات، “تحديات غير مسبوقة” مرتبطة بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا و أشار دافيد كين و هو محرر في واشنطن تايمز و رئيس سابق للجنة الوطنية الجمهورية، إلى رفض السيد تبون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتفادي عبء الدين على الأجيال المستقبلية، مضيفا أن رئيس الجمهورية قرر في هذا السياق، تقليص ميزانية الحكومة إلى النصف لتفادي “رهن مستقبل الأمة” لدى بلدان أخرى.

و تساءل دافيد كين عن عدد القادة الوطنيين الذين لديهم شجاعة الرئيس تبون لتحمل الانتقادات على المدى القصير” لأجل ضمان بلاده من عدم الوقوع في وضعية صعبة في نهاية الوباء.

و في الوقائع يضيف دافيد كين ” القليل من القادة الذين يخشون ضغط المصالح الخاصة، مستعدون لإجراء تخفيضات في الميزانية في الوقت الذي تكون هذه الأخيرة ضرورية. فالأمثلة كثيرة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بلدان أخرى متطورة مع جدارة ائتمان جيدة، حيث فضل القادة و المنتخبون اللجوء إلى الاستدانة و جعل عبء الدين على عاتق من يخلفهم”.

و قال دافيد كين أن هنا تكمن النتائج، ثقيلة هي على مواطني هذه البلدان التي وجب عليها تحمل زيادة الضرائب و التضخم لإمكانية تسديد الديون التي أبرمتها الحكومات.