“جزائري” يضع نظاما معلوماتيا لتحليل انتشار كورونا

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دخول النظام المعلوماتي المؤشر، الذي يسمح بتحليل بيانات فيروس كورونا “حيز الخدمة”، عبر 48 ولاية بطريقة آنية.

وأفاد البيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، على تويتر، أن النظام المعلوماتي مطور من طرف مؤسسة ناشئة، للشاب الجزائري، محمد لطفي مكناش، الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والذي استطاع وضع النظام المعلوماتي، حيز الخدمة، في ظرف قياسي، قدر بـ72 ساعة.

وتجدر الإشارة، أن النظام المعلوماتي حزائري 100 بالمائة، قدم بموجبه، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، خالص تحياته إلى كل الشباب المخلصين، من أبناء الجزائر، الذين يعملون بدون هوادة، جنبا إلى جنب، حتى نتمكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد.

مريم خميسة