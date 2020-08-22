جزائرية تقود برشلونة الى النهائي الاوروبي

ج.ن

قادت اللاعبة الجزائرية الاصل خيرة حمزاوي نادي برشلونة الى نهائي رابطة ابطال أوروبا، بعد ان سجلت الهدف الوحيد في لقاء ف ريقها أمام اتلتيكو مدريد، ليضرب النادي الكتالوني موعدا في النهائي مع ليون الفرنسي صاحب التقاليد.

وبهذا يكون نادي برشلونة قد أنقذ شيء من موسمه بعد موسم كارثي لفريق الرجال.

اللاعبة خيرة حمزاوي هي من مواليد 13 يناير 1990 بمنطقة “كروا” شمال فرنسا. من أصول جزائرية. بدأت مسيرتها الكروية سنة 1999، قبل أن تلتحق بباريس سان جيرمان، ثم أولمبيك ليون. مسيرتها الدولية بدأت منذ سنة 2006، ولعبت 34 مقابلة خلال مسيرتها مع الفريق الفرنسي.

انضمت اللاعبة في عام 2018 إلى فريق برشلونة الإسباني قادمة من نادي ليون الفرنسي بطل أوروبا.

وتعاقد الفريق الكتالوني مع خيرة البالغة من العمر 28 عامًا من نادي ليون الفرنسي لمدة 5 مواسم قادمة في ثاني صفقاته الصيفية أنداك..