جريمة شنعاء في قسنطينة..أب يقتل إبنه المراهق

اهتز ليلة أمس حي الڨرزي التابع لبلدية ولاد رحمون في ولاية قسنطينة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها عشريني بعد ان تعرض لضرب مبرح على يد والده ارداه قتيلا.

الحادثة وقعت بعد ان دخل الضحية متأخرا للمنزل اي نشب شجار مع والده لينتهي الشجار بفقدان الشاب لوعيه اين تم نقله الى العيادة متعددة الخدمات باولاد رحمون حيث لفظ انفاسه الاخيرة قبل ان يتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب محمد بوضياف

هذا وفتحت الجهات الامنية تحقيقا في ملابسات الحادثة و تجدر الاشارة الى ان الفاعل ( وهو والد الضحية) سلم نفسه الأجهزة الأمنية