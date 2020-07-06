#جريدة_الوسط #بوابة_الوسط عنصرية اللقاح: الفيروس لن يقتلك.. جوازك سيفعل الحرب الباردة.. من يسبق اولا

Videoالوسط TVالأولى
عن إلياس بن عبيد 4٬036

#جريدة_الوسط
#بوابة_الوسط
عنصرية اللقاح: الفيروس لن يقتلك.. جوازك سيفعل الحرب الباردة.. من يسبق أولًا
المصادر
https://www.ft.com/content/6d542894-6483-446c-87b0-96c65e89bb2c

expert comments about herd immunity


https://sites.google.com/a/fivestarschools.org/a-cure-a-treatment-and-prevention/the-difference-between-a-vaccine-and-medication

#جريدة_الوسط #بوابة_الوسط عنصرية اللقاح: الفيروس لن يقتلك.. جوازك سيفعل الحرب الباردة.. من يسبق أولًاالمصادر…

Publiée par ‎جريدة الوسط journal el wassat‎ sur Lundi 6 juillet 2020

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك