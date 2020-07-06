#جريدة_الوسط #بوابة_الوسط عنصرية اللقاح: الفيروس لن يقتلك.. جوازك سيفعل الحرب الباردة.. من يسبق اولا

#جريدة_الوسط

#بوابة_الوسط

عنصرية اللقاح: الفيروس لن يقتلك.. جوازك سيفعل الحرب الباردة.. من يسبق أولًا

المصادر

https://www.ft.com/content/6d542894-6483-446c-87b0-96c65e89bb2c



https://sites.google.com/a/fivestarschools.org/a-cure-a-treatment-and-prevention/the-difference-between-a-vaccine-and-medication