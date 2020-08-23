جرد حساب.. ماذا ربحنا وماذا خسرنا؟

بقلم: صالح عوض

في الاشتباك المستمر منذ عقود طويلة مع قوى الاستعمار وأدواتها في كل الميادين، خسرنا كثيرا ولكن كسبنا أيضا.. وهنا يصبح القيام بإجراء عملية كشف حساب علمية أمرا في غاية الأهمية، كلما أحسسنا أننا إزاء مرحلة جديدة وذلك لنحدد حجم خسارتنا وحجم ربحنا.. أين أخفقنا وأين أصبنا؟.. ويتوجب علينا التحرر من منطق المنهزمين والإقلاع عن منطق الموهومين.. إن هذا سلوك واجب على الأمم كما على الأشخاص، وهو يحتاج قوة روحية، وكذلك علما ومعرفة وأدوات فحص ومعيارا حازما.. فمن العبث أن يظل سيرنا بلا مراجعة ولا تعديل.

منطق الهزيمة:

ليس فقط النظرة المحدودة والإحاطة المحدودة ما يدفع إلى لغة اليأس والإحباط من مجمل كفاح امتنا، فهذه الحالة تكون وليدة مشاعر غير مضبوطة لمنهج متوازن وهي تعبر عن ردات فعل نفسية فقد أصحابها القدرة على مواصلة الكفاح والتطور إنما الخطورة تكمن في أن هذه النظرة وتلك الإحاطة تأتي في سياق من ضخ إعلامي وعمل أمني مكثف للإيقاع في نفوس الناس بعدم جدوى لكل ما يمكن أن يبذل.. وهذا ما يجب مناقشته وتبيان خطورته العملية على سلامة مجتمعاتنا نفسيا، ولياقتها حضاريا.

وهنا نفتح بابا للتعرف على أساليب القوى المعادية حيث تنتشر تكايا المستشرقين ومراكز البحث والدراسات التي تزود الإعلامي والسياسي والأمني بما يجب قوله أو نشره أو إيصاله لجهات ما وهذا جهد حقيقي يتم رصد مبالغ ضخمة له وتوظيف كفاءات علمية متميزة وليس كل ما يصدر عن هذه المراكز والمكاتب كلام فقط، إنما خطط لعمل منهجي يمعن في جعل صياغات الإعلام والتوصيات السياسية واقعا عميقا في نفسيات القادة والمثقفين فضلا عن الشعوب.

ومن يتابع الإعلام الصهيوني والاستعماري جملة يدرك إن هناك جهدا كبيرا يبذل لتكريس مصطلحات ومفاهيم تمس تركيب مجتمعنا الثقافي وإثنياتنا ومشاريعنا النهضوية ورموز تاريخنا وعناويننا.. و يتم العزف على نتائج وظواهر واقعنا لتعميتنا عن السبب في هذه الظواهر والنتائج ولإرباكنا ودفعنا دوما إلى دوامة الفوضى وعدم قدرتنا على ترتيب أولوياتنا..

يجد هذا المنهج لدينا من يتبناه ويدعمه من بعض الساسة والمثقفين أحزابا وشخصيات.. وهم يعملون على جبهتين بشكل أساسي، الجبهة الأولى: الاستهانة والتحقير لكل إيجابي يتم إنجازه على صعيد بناء الإنشاءات والأبنية التحتية في العلوم والصناعة والزراعة..، و الطعن في صحته وصلاحيته، والجبهة الثانية: تضخيم التحديات وإبراز الظواهر والسلبيات وإشاعة روح التشكيك بالطاقات والخبرات، و نشر كل ما يمكن أن يقلل في مصداقية العاملين في حقول الإنتاج والإدارة.. ويسعى هؤلاء إلى استبدال معاركنا وطرح عناوين معارك لم يحن وقتها أو ليس لها في تركيبنا ولا ثقافتنا ما يجعلها مستساغة في مرحلة معينة كما هو شأن الحداثة والليبرالية و العلمنة وطرح أسئلة الهوية من جديد.

إن هناك جيش من مخترقين في الإعلام والسياسة لا همّ له إلا تحطيم المعنويات، و نشر روح الهزيمة، وإثارة الفوضى الفكرية، والتشويش على المجتمع لكي يحرمه اليقين بمستقبله، ويحرمه من الشعور بأنه قادر على انجاز مهمات كبيرة.. ولا يمكن بأي حال فصل هذا الجيش عن دوائر استعمارية تزوده بالدعم المعنوي والمادي والإعلامي وتغطي معاركه وعناوينها، مشكلة خطرا مستمرا على صيرورة كفاح الشعب وجهوده من اجل النهضة.

وفي إطار منطق الهزيمة وتفسيرها يندرج نفر من المتجشمين حمل الدعوة إلى الإسلام، وهم يدللون على العجز والفشل والهزيمة بسبب الابتعاد عن الأوامر والانغماس في النواهي.. وهنا لا أريد مناقشة هذه الفئة، ولكن اكتفي بالقول إنهم لا يرون في الأوامر و النواهي إلا الجزء اليسير جدا من الشريعة ويتركون الحديث عن جوهر الرسالة وأهميتها للناس و ما هو مناط بنا في هذه المرحلة.. ويتحدثون باسم الله -سبحانه عما يصفون- فيرجعون ما نحن فيه إلى غير أسبابه وسننه.

منطق الأوهام:

يستبد منطق الأوهام بجيل يحاول الهروب من هجوم الانهزام، وروح الإحباط، و أساليب المخربين المفسدين، في واقع تبدو فيه الهجمة العدوانية درجات بالغة في القهر والفتك.. فيتجه هذا المنطق إلى التقوقع في مراحل تاريخية، أو الاحتماء بمواقع انتصار تاريخية، متغنيا بها وبما تم تحقيقه، وعلى رأي محمود درويش:”يدعو لأندلس إن حوصرت حلب”..

يجد هذا المنطق غير المتحرك مبرراته في العقيدة النظرية، وفي رموز ومفردات لا ناظم منهجي بينها، و يمعن الاستناد لهذه المعطيات حتى يعود هذا المنطق دربا من الهروب والتلذذ بالحكايات والأقوال، على طريقة المغيبات، والذين يعيشون هذا المنطق يخافون من أي مراجعة أو كشف حساب، أو أي محاولة علمية للنقد والمراجعة، ويقفون مدافعين مقتنعين أن الدفاع في حد ذاته ضرورة بغض النظر عن صوابيته أو تجاوزه للصواب، لكي لا يمنحوا الخصوم فرصة الشماتة والتزود بالتشويش والتشكيك.. وهذا ليس فقط تجاه حقائق الواقع، وإنما ينسحب على الموقف من التاريخ وأحداثه ومسيرته..

إن هذا المنطق يقدم نوعا من المسكنات أو المهلوسات للناس، تحرمهم من النظر الحقيقي لما هم فيه، وتحرمهم من التدبر الضروري للخروج مما فيه الأمة من تخلف وتمزق وضياع المقدس.. وخطورة هذا النوع من الناس أنهم يحشدون النصوص والوقائع المقتطعة عن سياقها، ويدخلون بها في مجال من التزييف، وحرمان العقل من التفكير واكتشاف أسباب الخراب والخسارة والهزائم..

ومن أخطر حلقات منطق الأوهام أن يظن أصحابه أنهم يمتلكون الصلاحية ليكونوا المرجعية في كل شيء، وأنّهم -لأنهم حسب ظنهم يمتلكون المرجعية- يستطيعون الانتصار وتكرار نماذج الانتصارات التاريخية، فيما هم غافلين تماما عن عناصر الخطورة في ما يواجهنا في المجتمع من مخترقين وفي الخارج من أعداء مجرمين.. ولقد كانت تجربة العراق كافية لتجسيد حجم الكارثة عندما يستبد بنا الوهم، ونتجه لمعالجة الصراع بالكلمات القيمية والعقائدية والأخلاقية.. لقد كانت الكارثة أكبر من التخيل وقد أدّت إلى بعثرة العراق وبلاد الشام، ولازلنا في نزفهما المستمر والمرهق.. إن الخطأ هنا قاتل وليس له علاج، وقد سار إلى نهاياته المنطقية، وهو بلا شك قد انبعث من حالة وهم مسيطرة على الساسة والمثقفين الذين وقفوا مشدوهين بكلماتهم، معجبين بأنفسهم في مواجهة استراتيجيات تقام على علم وإمكانات.. والكلام عن العراق ينسحب عن التجربة الناصرية في الوحدة والحرب حيث كان حجم الشعار أكبر بكثير من حجم التفكير والعمل المنهجي فكان الوهم والفشل الذريع يقودان المجتمع من تخبط إلى كارثة وصولا إلى فشل الوحدة في 1963 والنكبة 1967.. هذا في ظل تجميد الحريات وكبت الأنفاس.

كما حمل لنا الربيع العربي أصحاب هذا المنطق الذين اكتشفوا بعد أن ارتقوا إلى سدة الحكم: أنهم بلا دراية، ولا خبرة، ولا معرفة، ولا تصور للدولة والسياسة، وإدارة الأوضاع وإدارة الصراع الحضاري، فانكسرت شأفتهم، وتمكن خصومهم من التقدم أكثر نحو إحكام السيطرة على المجتمعات، فأصاب الناس من إخفاقهم بلاء عظيم.. لقد كانوا محكومين بمنطق الأوهام، متجاوزين قوانين الحياة وتدافع سننها، و معتقدين في أنفسهم قدرة التخفي والتسلل من شباك العدو فيما كانوا في حقيقة الأمر يسيرون بأقدامهم نحو مقاتلهم.

فتحقق لنا إخفاق بعد إخفاق وخسرنا مجددا أوقاتا وإمكانات وفرصا تاريخية وأدى ذلك إلى مزيد من الإحباط والهزيمة النفسية لأجيال متعاقبة في الأمة.

ماذا خسرنا؟:

بلا تلعثم يجب أن نصرح بوضوح أننا كعرب وكمسلمين قد خسرنا خسارات جسيمة في أتون المعارك المستعرة منذ القرون الأخيرة.. فلقد خسرنا أهم عناصر قوتنا ممثلة في الوحدة فلقد انهار الناظم السياسي للأمة بغض النظر عن صلاحه أو تهتكه، وأصاب الرابط الروحي بين مكوناتنا عطب مشين عندما تناثرت أمتنا على عناوين عرقية، ومن ثم حاولوا ان يسحبوا من كل عرقية ما تبقى من منهج الحضارة و عزيمة الكفاح فأصبح العرقيات وعاء لأفكار مستوردة او مصنعة حسب ما هو مراد لها وأثيرت في هذا المناخ النعرات الانفصالية و دعاوى التبعية للأجنبي في ثقافته وسياسته واقتصاده.

كانت هذه هي الخسارة العظمى التي منيت بها امتنا وأخطر ما نتج عنها استبدال شعور الوحدة الحقيقية وحدة الأمة “المصير والكفاح” بمشاعر قطرية أو طائفية أو عرقية أو جهوية وكان هذا إعلانا منذ البداية عن فشل حقيقي سيرافقنا في مشاريعنا العديدة على صعيد النهضة والاستقلال الحقيقي.

وخسرنا في معركة التدافع الالتزام بمنهجنا في فهم أنفسنا وفهم رسالتنا وترتيب أولوياتنا وإدارة قدراتنا وأشيائنا وأشخاصنا، ولعل هذه الخسارة على مستوى القادة الفكريين والسياسيين كانت هي السبب الكبير في التخبط والفشل.. ولقد لعب النفط وهو ثروة مفاجئة جاءت على غير كد وتعب دورا كارثيا في قلب المفاهيم و تجاوز السنن إلى وهم خطير بالرقي والنهضة والقدرة من خلال امتلاك الأشياء الأمر الذي ارتد عنيفا في الجانب النفسي على مجتمعاتنا العربية حيث قامت المجتمعات النفطية الخليجية بتدمير مجتمعاتنا التاريخية في العراق والشام في محاولة لتبوأ موقع المرجعية للمنطقة العربية واستبدال المواقع المركزية في الأمة.. وفضلا عن استحالة حصول ذلك لأنه عملية عقيمة وضد طبيعة الحياة وشروطها وضد منطق الجغرافيا والتاريخ، فان الناتج كان خسارة كبيرة حلت بالأمة.. فقدنا ثرواتنا ومدننا ووحدتنا.

ماذا كسبنا؟:

كسبنا جولات مهمة في الصراع الطويل منها المادي ومنها المعنوي فلقد كان للصراع فوائد حقيقية فرغم كل التقسيم الذي حل بأمتنا ورغم الثقافات المشوهة والمرجعيات الفكرية المستوردة إلا أن الأمة وصلت بينها ما انقطع وتدافعت نحو الواجب كأنه لم يكن هناك حصل شيء من انهيار وحدتها ففي معاركها التحريرية كما حصل في الجزائر وفلسطين.. وها نحن نرى أن أعصاب الأمة مشدودة لفلسطين وقدسها وكما أنشدت للجزائر والعراق ولم تبخل طلائع الأمة رغم كل القيود أن تقدم التضحيات الكبيرة من أجل تحرير ديار العرب والإسلام.

ولقد كسبنا كذلك تطور معارفنا وعلومنا ورغم أنها غير منتظمة إلا أن الكم وتراكمه سيكون القاعدة الحقيقية في لحظة يتخذ فيها القرار للاستفادة والتوظيف الحقيقي في مشاريع النهضة فلقد افدنا كثيرا من الاحتكاك بوصول مئات آلاف الطلبة العرب إلى تخصصات علمية فائقة ودقيقة كما أن المواجهة فتحت أعيننا على طبيعة الصراع وأطرافه وأدواته وارتقت بنا إلى فهم ما يجري في العالم ومحاور صراعه وكيفية إدارة الصراع الكوني.

ولقد كسبنا كذلك عملا دءوبا في بناء الأبنية التحتية لمجالات النشاط الاقتصادي و العلمي رغم كل تعثره إلا انه أصبح بتراكمه مجال التجربة الشاهدة التي يمكن البناء عليها كما هو حاصل في تركيا وباكستان وماليزيا.. فلقد ترك لنا الاستعمار بلادنا فارغة من كل شيء الا التبعية له في كل التفاصيل وانطلقنا لبناء دولنا ومجتمعاتنا من الصفر واستطعنا باقتدار ان نحقق تقدما واسعا في المجالات العديدة من شق الطرق و انتشار الجامعات وببناء جيوش يمكن ان تحقق لمجتمعاتنا ضمانة حماية نفسية على الأقل.. كما ان الحقيقة ماثلة بان هزيمتنا في العراق لم تستبد بنا بل كسرنا العدوان ورغم ان الاستعمار ترك صنائعه من الطائفيين والفاسدين الا ان الشعب المنتصر يقاوم ببسالة وكما هو واضح فان تصميم الشعب يسير نحو تحرير البلاد من صنائع الاستعمار كما تم التحرير من الاستعمار نفسه.

ولقد كسبنا تعمق يقيننا بإمكانية الصمود والمقاومة والانطلاق نحو التقدم، وقد أصبح يقيننا أكثر نضجا بعد أن تخلى جيل واسع منا عن منطق الأوهام وتحرر من روح الهزيمة.. وأصبحنا الآن في مرحلة ما بعد الهزيمة وما بعد الوهم وقد تبدت الحقائق أمامنا بوضوح شديد ولعل هذا أهم ما تحقق لنا.

والمكسب الأعظم الذي تحقق لنا أننا لم نفن ولم نتبخر من مسرح الصراع.. بل هانحن ملء السمع و البصر بملاييننا الأربعمائة عربي والألف وخمسمائة مسلم.. في حين يبدو على الخصوم تعب حقيقي واضطراب وضجر و انتكاسات عديدة عميقة في عناصر تفوقهم وقوتهم لاسيما الاقتصاد وقد يأسوا من إمكانية إخراجنا من مسرح الحياة..

هذه إشارات لضرورة إجراء عملية جرد حساب للصراع عبر عدة عقود ولتحديد قوى التخريب فينا وإزاحة مناهجهم من حياتنا والله غالب على أمره.