جراد ينفي الاستغلال السياسي للكورونا اتجاه الحراك

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد أن الحكومة رصدت 4000 مليار سنتيم واستوردت معدات وأجهزة طبية من أوروبا لمواجهة فيروس كورونا الذي يضرب الجزائر على غرار عدة دول نافيا استغلال الحكومة لهذا الوباء سياسيا من اجل التحكم في الحراك كما أشار إليه جراد

وأشار الوزير الأول عبد العزيز جراد لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف تحرير الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة عن تسجيل 45 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات حتى الآن وفي السياق لفت إلى أنه تم وضع جهاز خاص في المناطق الحساسة مثل البليدة وبوفاريك بوسط البلاد لاحتواء انتشار هذا الفيروس كما كشف جراد إن الحكومة رصدت كافة الإمكانيات والوسائل لمواجهة هذا الوباء من خلال تخصيص ميزانية ب4 ألاف سنتيم مع استيراد معدات وأجهزة طبية للتكفل بالوضع .

وفيما يخص أثار الفيروس على الحراك الشعبي الجاري كل جمعة دعا الوزير الأول المواطنين الذين يشاركون في الحراك الشعبي الأسبوعي إلى توخي الحذر و اتخاذ الاحتياطات اللازمة مبرزا إن المواطنين يمكنهم الخروج كما يحلو لهم ولكن عليهم اتخاذ احتياطات حتى لا تضر الصحة العمومية ، لأنه حسب مسؤول الجهاز التنفيذي إذا انتشر المرض عبر الإقليم الوطني سننتقل إلى مرحلة أخرى كما نفي في نفس الإطار إن الحكومة لا تسعى للاستغلال السياسي لهذا الوضع مثلما يروج له البعض لكن اليقظة والحذر مطلوبين

وفيما يتعلق بتعليق الرحلات الجوية من وإلى أوروبا ، والتي تم تصنيفها على أنها المركز الثاني للوباء ، أوضح جراد أنه تم تعليق العديد من الرحلات وأن الحكومة ستتخذ إجراءات مسؤولة و ومناسبة مشددا على ضرورة ارجاع الرعايا الجزائريين المتواجدين ببلدان الخطر حتى لا تكون النتائج مضاعفة.

عطار باية