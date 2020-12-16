جراد يمدد الحجر الصحي لمدة 15 يوما

قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد اتخاذ ترتيبات إضافية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا حيث تم تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوما بداية من اليوم الخميس ,حسبما أفادت به الوزارة الأولى في بيان لها.

وتندرج هذه التدابير حسب نص البيان في إطار الـمسعى نفسه الذي انتهجته السلطات العمومية، بوتيرة حذرة وتدريجية ومرنة. وتهدف إلى الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، كما سيتم تكييفها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب تطور الوضع الوبائي وتقرر تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، على الولايات ال 34 معنية لمدة 15 يوما إضافية ابتداء من تاريخ 17 ديسمبر المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت كما تقرر تأخير مواقيت غلق النشاطات التجارية إلى الساعة السابعة مساء بدل الثالثة، بالإضافة إلى رفع الحظر عن تعليق حركة النقل الحضري في الأعياد وعطل نهاية الأسبوع ويمكن لولاة الجمهورية بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

ب, ع