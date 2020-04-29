جراد يلغي قرار تخصيص أراضي فلاحية

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية تم تحويلها إلى مشاريع مناطق عمرانية لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى خمس ولايات تقع غرب ووسط البلاد والمقدرة مساحتها إجماليا بـأكثر من 156 هكتارا

ويتعلق الأمر حسب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 24 بأراضي فلاحية على مستوى 5 ولايات، وهي البليدة، الجزائر، المدية، عين تيموشنت وبومرداس وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول ألغى تحويل أزيد من 24 هكتار قد سحبت من مستثمرات فلاحية جماعية لإنشاء سكنات عدل، إلى قطعة أرضية بمساحة 6 هكتار بمنطقة بوعينان كانت مخصصة لإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة.

وبولاية الجزائر، ألغى الوزير الأول جراد تحويل أزيد من 83 هكتار عبر مناطق سطاوالي، عين طاية، السحاولة، بئر توتة، المعالمة وزرالدة، كانت موجهة لإنجاز منشآت عمرانية عمومية، من بينها مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بمنطقة السحاولة بمساحة 13 هكتار وأراضي كانت موجهة لإنجاز برنامج سكنات عدل ببئر توتة وزرالدة والمعالمة.

وبولاية المدية، تم استرجاع 25 هكتارا كانت مخصصة لإنجاز 1527 سكن في إطار صيغة عدل، وكذلك هو الشأن بالنسبة لأزيد من 12 هكتار بولاية عين تيموشنت إلى جانب ولاية بومرداس، أين تم إلغاء تحويل أراضي فلاحية بمنطقة بودواو، شعبة العامر وولاد هداج كانت موجهة لإنجاز منشآت تربوية.

ودعا الوزير الأول، لتعيين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة، والمقدرة مساحتها إجماليا بـ 156 هكتارا و19 آر و21 سنتيمر طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ويأتي هذا القرار في إطار مشاريع دعم الدولة للأمن الغذائي التي أثبت ضرورته الملحة أمام الأزمة الصحية الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.

باية ع