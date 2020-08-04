جراد يعطي إشارة انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري

يقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بإعطاء إشارة انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى اليوم الثلاثاء.

ورخص بنك الجزائر، بتاريخ 30 جويلية الماضي، للبنك الوطني الجزائري، من أجل تسويق 9 منتجات جديدة خاصة بالصرافة سوق الإسلامية.

ويتعلق الأمر بحساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي “الشباب” وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة للعقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.

البنك سيوفر 09 منتجات #اسلامية:

🔴️المرابحة لشراء مسكن

🔴️المرابحة للتجهيز

🔴️المرابحة للسيارات

🔴️ المرابحة للإجارة

🔴️الحساب الجاري الإسلامي

🔴️حساب الإدخار الإسلامي

🔴️حساب الإدخال الإسلامي “الشباب”

🔴️حساب الإستثمار الإسلامي غير المقيد

🔴️حساب الصك الإسلامي