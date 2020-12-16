جراد يعزي عائلات ضحايا سقوط المروحية العسكرية

تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد, الأربعاء, بتعازيه للجيش الوطني الشعبي و أسر العسكريين ضحايا سقوط مروحية بحث وإنقاذ تابعة لقيادة القوات البحرية بسواحل ولاية تيبازة. و كتب الوزير الأول جراد على حسابه تويتر: “بلغني استشهاد المقدم نور الدين خروسة و المقدم محمد الأمين الوافي و الملازم الأول نور الدين بوزايدة, إثر سقوط مروحيتهم بسواحل تيبازة. و بهذه الفاجعة, أتقدم إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و لأسر الشهداء و زملائهم, بخالص التعازي و المواساة, سائلا الله أن يتقبلهم في زمرة الشهداء الأبرار”.

ب.ع