جراد يشيد بدور الباحثين بلقاضي و سنوسي في استرجاع رفات رموز المقاومة الشعبية

أشاد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, السبت بالمؤرخ و العالم في الانتروبولوجيا فريد بلقاضي و الباحث براهيم سنوسي و دورهما في استرجاع رفات 24 من رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.

و كتب الوزير الأول في تغريدة له على موقع تويتر “أريد ان أشيد بالسيد علي فريد بلقاضي المؤرخ و العالم في الانتروبولوجيا الذي تمكن من اكتشاف تواجد جماجم الشهداء خلال ابحاثه بمتحف الانسان بباريس”. و كتب في تغريدة أخرى “و أشيد بالسيد براهيم سنوسي للعريضة التي طرحها عبر الانترنت و التي ساهمت بدورها للتعريف بالمجازر المقترفة من طرف فرنسا الاستعمارية بالجزائر خلال 132 سنة”

ب.ع