جراد يدعو الى ضرورة تطبيق قوانين مكافحة كورونا بصرامة

أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, اليوم الاثنين بسيدي بلعباس على ضرورة التحلي بالصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا.

وعقب إشرافه على اجتماع ضم السلك الطبي الذي يتكفل بمعالجة المصابين بكوفيد -19 بسيدي بلعباس قدم خلاله عرض حول الوضعية الوبائية بالولاية, قال الوزير الأول يجب التحلي بالصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 وعلى المواطنين احترام هذه القوانين مشددا أن أي مخالفة لهذه القوانين قد تؤدي بأصحابها إلى عقوبات تصل إلى السجن كما تحدث الوزير الأول عن جانب تسيير الجائحة, مسجلا أن الهيئات المكلفة بذلك على المستوى الوطني تقوم بجهد لكن هناك حالة إرهاق ونقائص يتوجب تصحيحها وأشار الوزير جراد في هذا الخصوص إلى اجتماع أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي ضم الهيئة العلمية المكلفة بمتابعة الوباء لتحليل المعطيات وتحديد النقائص وأخذ القرارات المناسبة, وتأسف جراد من جهة أخرى لتصرفات بعض المواطنين وعدم التزامهم بالتدابير الوقائية متسائلا إن كان ذلك ناجما عن عدم وعي أو عدم مسؤولية كما أشار إلى أن هناك أطراف تستغل هذه القضية وتقدم تفسيرات سياسية وسياسوية عوض حماية الأهل ومساعدة المستشفيات بالتطوع وتشجيع الأسرة الطبية وأضاف في هذا الصدد أن البعض يطالبون بشروط تعجيزية كالتوفير الفوري لمستشفى ويبتغون من وراء ذلك الفتنة في البلاد مضيفا أن الشعب الجزائري مستحيل أن يسير خلفهم, كما تمت الإشارة إلى أنه تم اليوم فتح مخبر بسيدي بلعباس لإجراء التحاليل بخصوص فيروس كورونا بعدما كان في السابق يتم إجراؤها على مستوى ملحقة باستور بوهران.