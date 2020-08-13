جراد يدعو الولاة الى فتح حوار مع المواطنين قبل فرض أي تصور لحل القضايا المطروحة

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد, ولاة الجمهورية الى ضرورة فتح حوار مع المواطنين قبل فرض أي تصور لحل القضايا المطروحة في الميدان .

وطالب جراد مخاطبا الولاة في كلمة له في ختام لقاء الحكومة بالولاة الى فتح حوار مع المواطنين بكافة مناطق الوطن قبل فرض تصوراتكم في حل القضايا المطروحة ميدانيا مشددا على ضرورة تفهم مشاكل وانشغالات المواطن مع اخذها بعين الاعتبار في ظل الديمقراطية التشاركية ودعا في نفس السياق على ضرورة الاتصال مع موطني مناطق الظل لمعرفة انشغالاتها واولوياتها