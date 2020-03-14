جراد يدعو المواطنين الالتزام بيوتهم

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس السبت المواطنين إلى ضرورة الالتزام ببيوتهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات القصوى لتفادي انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤكدا أن إغلاق المدارس وتوقيف الدراسة كان وعيا من الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة لحماية المواطنين من هذا الوباء .

وقال الوزير الأول جراد خلال إشرافه على تدشين مركز لإيواء حالات الاشتباه بكورونا بالبليدة في انتظار النتائج بالمستشفى الجامعي فرانتز فانون انه يتوجب على الموطنين التزام بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى مضيفا في نفس السياق أن توقيف التدريس، وإغلاق الجامعات والمعاهد لا يعني الذهاب إلى المنتزهات وأماكن التجمعات، والمساحات الخضراء، وهو إجراء كما قال كان وعيا من رئيس الدولة عبد المجيد تبون والحكومة بخطورة هذا الفيروس

وقد قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال الزيارة خلال زيارته لولاية البليدة رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجديد 120 سرير ببوفاريك , وجاء قرار عبد العزيز جراد على اثر عدة تدخلات ورسائل من طرف نواب البرلمان وسيناتورات ولاية البليدة.

وكانت الحكومة في وقت سابق أعلنت عن إعادة بعث مشاريع عديدة منها التي رفع عنها التجميد من بينها ثلاث مستشفيات بسعة 120 سرير بكل من عين البنيان و رغاية وبراقي.

عطار ب