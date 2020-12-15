جراد يدعو الأسرة الجامعية الى التكفل بالحاجيات الراهنة للمجتمع

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد الثلاثاء بالمسيلة الأسرة الجامعية الى ضرورة التكفل بالحاجيات الراهنة ومتطلبات المجتمع من اجل تحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي يستفيد من البحث العلمي بشكل ناجع .خاصة وان البحث العلمي كما قال أصبح أداة ضرورية لاتخاذ القرارات وإدارة الازمة بصرامة

وقال الوزير الأول خلال اشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة بحضور مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وأعضاء الحكومة أدعو كل الباحثين والباحثين المقيمين بالخارج الى ضرورة التكفل بالحاجيات الراهنة ومتطلبات المجتمع من اجل تحقيق اقلاع اثتصادي حقيقي يستفيد من البحوث العلمية بشكل ناجع لاسيما وات البحث العلمي أصبح أداة فعالة لاتخاذ القرار المناسب والتدابير وإدارة الازمة بصرامة مؤكدا بالمناسبة أن الدولة لم تدخر أي جهد من اجل إعطاء فرصة لتكوين أبناء الجزائر مشيرا الى انه تم توفير أيضا ظروف امنة لاستئناف النشاطات البيداغوجية والجماعية