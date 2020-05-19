جراد يدعو إلى تنسيق بين وزارة المجاهدين والتعليم العالي لكتابة تاريخ الطلبة الجزائريين

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى كتابة تاريخ الطلبة الجزائريين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الجزائر لتستلهم منهم الأجيال الجديدة.

وأفاد جراد، في تصريح هامشي خلال إشرافه على احتفالات مخلدة للذكرى الـ 64 لليوم الوطني للطالب، اليوم الثلاثاء، أن الأجيال الجديدة ينبغي أن تأخذ العبرة وتستلم المشعل من الطلبة الذين كتبوا تاريخ الجزائر، داعيا إلى “تخصيص دراسات ومذكرات الماجستير والدكتوراه لهذا الموضوع” وإلى التنسيق بين الجامعة ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق في هذا الشأن.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد على مراسم إحياء الذكرى الـ64 لليوم الوطني للطالب بجامعة الجزائر 1 “بن يوسف بن خدة”، حيث ترحم بالمناسبة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقام جراد الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء، أمام نصب تذكاري شيد تخليدا لذكرى يوم الطالب (19 مايو 1956- 19 مايو 2020 ).

كما وقف الوزير الأول عند معرض للصور أقيم بذات المناسبة، تم خلاله عرض صور ووثائق خلدت ذكرى الإضراب الذي شنه الطلبة الجزائريون آنذاك، وكذا تناول الصحافة الاستعمارية والأجنبية لهذا الحدث البارز في تاريخ الثورة الجزائرية.