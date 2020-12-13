جراد يدشن الدخول الجامعي الجديد من المسيلة هذا الأسبوع

يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الثلاثاء القادم بزيارة عمل وتفقد الى ولاية المسيلة أين يشرف على افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2020 /2021 من المسيلة كما سيقوم حسب مانقلته مصادر مطلعة ل”الوسط” بتدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية في قطاعات عديدة منها الصحة والتربية والفلاحة وغيرها من القطاعات.

سيجدد الوزير الأول عبد العزيز جراد زيارته التفقدية للولايات يوم الثلاثاء القادم بخرجة ميدانية الى ولاية المسيلة التي توصف بعاصمة الحضنة على رأس وفد وزاري هام منهم وزيرا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزراء قطاعات أخرى , ويتضمن برنامج خرجة الوزير الأول الى عاصمة الحضنة برنامج ثري يمس تقريبا كل القطاعات حيث سيشرف بالمناسبة على تدشين الدخول الجامعي الجديد 2020/ 2021 من ولاية المسيلة لاسيما وان الموسم الجامعي القادم سيعرف ميزة خاصة من خلال برتكول ونظام خاص أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التحكم في فيروس وباء كورونا الذي يضرب العالم على غرار الجزائر .