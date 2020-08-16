جراد يدرس تحضيرات الدخول الاجتماعي في اجتماع وزاري مشترك

درست الحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد في مجلس وزاري مشتركا الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، والتحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد اوصى المجلس الوزاري باشراك مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي، والمشاركة المباشرة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية وخصوصا الممثليات الطلابية وجمعيات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين، لضمان الظروف المثلى لنجاح الدخول الدراسي 2021/2022، وسير الامتحانات وياتي هذا الاجتماع يومين قبل انعقاد اجتماع بين الحكومة وشركائها الاقتصادين والاجتماعين من اجل دراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي القادم والتحضير لبرتوكول صحي ووقائي تحسبا لعودة التلاميذ والطلبة والمتربصين الى المؤسسات التربوية كما يأتي في اطار تحضير الحكومة لمؤسسة وطنية عمومية تتولى تسيير المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي