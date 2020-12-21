جراد يجتمع باللجنة العملية لدراسة سبل اقتناء لقاح كورونا

انطلقت الاثنين أشغال اجتماع الوزير الأول عبد العزيز جراد, مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا, لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب ضد هذه الجائحة, حسبما وأوضح ذات المصدر أنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبدالمجيد تبون, بمباشرة عملية التلقيح شهر جانفي القادم, بدأت أشغال اجتماع يترأسه الوزير الأول, عبدالعزيز جراد, مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا, لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19

وذكرت مصالح الوزير الاول أن الحكومة نصبت, خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 29 نوفمبر 2020, فريقي عمل يترأسهما كل من وزير الداخلية والجماعات ال محلية والتهيئة العمرانية, ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وقد انصبت مهام فريقي العمل- يضيف المصدر- حول التكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19), ولاسيما استراتيجية الاقتناء ومخطط التطعيم وتحضير الموارد البشرية, من جهة, والجانب اللوجستيكي الخاص بنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني, من جهة أخرى

يذكر أن الرئيس تبون كان أصدر أمس الاحد أوامر للوزير الأول بأن يترأس “فورا” اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل