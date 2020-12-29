جراد يتفق مع نظيره الروسي فيما يتعلق بالتلقيح ضد كورونا

تحدث اليوم الوزير الاول السيد عبد العزيز جراد هاتفيا مع نظيره الوزير الاول بروسيا السيد ميخائيل ميشوستين

وحسب بيان الوزارة ان الطرفان تطرقا الى مكافحة وباء كوفيد 19 وامكانية مواصلة وتطوير الجهود المشتركة بين البلدين في هذا المجال

واتفق الوزيران على تنسيق الجهود بين البلدين بخصوص لقاح كورونا

وياتي هذا وفقا لاعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و روسيا

وجدد الوزير الأول الروسي مشاعر الصداقة و تحياته الحارة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.