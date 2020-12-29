جراد يتفق مع نظيره الروسي فيما يتعلق بالتلقيح ضد كورونا

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عن سارة يوبي 323

تحدث اليوم الوزير الاول السيد عبد العزيز جراد هاتفيا مع نظيره الوزير الاول بروسيا السيد ميخائيل ميشوستين
وحسب بيان الوزارة ان الطرفان تطرقا الى مكافحة وباء كوفيد 19 وامكانية مواصلة وتطوير الجهود المشتركة بين البلدين في هذا المجال
واتفق الوزيران على تنسيق الجهود بين البلدين بخصوص لقاح كورونا
وياتي هذا وفقا لاعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و روسيا
وجدد الوزير الأول الروسي مشاعر الصداقة و تحياته الحارة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

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