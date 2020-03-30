جراد يتفقد مرضى كورونا بمستشفى البليدة

* تنويه بدور مهنيي الصحة والحماية المدنية

* مخطط وطني للتكفل بالفئات الهشة

* القوة العمومية لمواجهة المضاربين

وقف الوزير الأول عبد العزيز جراد الاثنين بمستشفى فرانس فانون بالبليدة, على مدى التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا و ذلك على مستوى مصلحة جديدة للإنعاش تم وضعها حيز الخدمة مؤخرا.

و تتوفر هذه الوحدة الجديدة للإنعاش التي حولت من مصلحة كانت مخصصة لاحتضان مصلحة لأمراض الأنف والأذن والحنجرة, إلى مصلحة لإنعاش المصابين بوباء كورونا على 60 سريرا مجهزة بأجهزة تنفس حديثة علما أنها تضم حاليا 26 مصابا. و خلال زيارته الميدانية لمستشفى فرانس فانون, الذي يأوي العديد من الحالات المؤكدة لمصابين بفيروس كورونا, وقف جراد دقيقة صمت على أرواح ضحايا هذا الوباء. كما حرص السيد جراد على الإشادة بالجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها الأطقم الطبية في التكفل بالمرضى, متوقفا في هذا الإطار عند سائق سيارة الإسعاف بمستشفى بوفاريك الذي راح ضحية فيروس كورونا و هو يؤدي واجبه المهني و البروفيسور سي أحمد الذي توفي هو الآخر .

و نوه الوزير الأول, الذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية, كمال بلجود, و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ,عبد الرحمن بن بوزيد, بروح الوطنية و المهنية لدى كافة عناصر السلك الطبي العام و الخاص الذي يشكل الركيزة الأساسية لنظامنا الصحي الوطني مخاطبا إياهم “أقول لكم دون مبالغة أنكم خطوط الدفاع الأمامية والجيش الحقيقي للنظام الصحي ببلادنا ” كما أشاد أيضا بدور الحماية المدنية التي قال أنها “دائما في الطليعة” وهي الأولى التي تسخر في كل ما يحدث من مآسي كالكوارث والزلازل والحرائق

يذكر أن ولاية البليدة سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا, حيث أقر رئيس الجمهورية إخضاعها للحجر الصحي الكامل لمدة عشرة أيام كإجراء يرمي إلى الحد من تفشي الوباء.

باية ع