جراد يترأس إجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد

ترأس، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.

وخصص الإجتماع الحكومي لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع الـمجاهدين وذوي الحقوق وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

حيث قام وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات بتقديم عرض حول الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار رئيس الجمهورية.