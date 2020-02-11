جراد يؤكد للبرلمان من حكومته ستطهر البلاد من الإرث الكارثي

شنين: الجميع مطالب بالتخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية

أيت علي فرحات: مصانع تركيب السيارات لا تقدم شيء و لابد من إلغاء كل الإمتيازات المقدمة بها

استأنفت الغرفة السفلى للبرلمان برئاسة سليمان شنين أمس الثلاثاء نشاطها باستقبال الطاقم الحكومي، الذي ناب عنهم الوزير الأول عبد العزيز جراد ليعرض مخطط عمل الحكومة على نواب مبنى زيغود يوسف، مقدما خلاله أرقاما مخيفة عن وضع الاقتصاد الوطني الهش بسبب سياسات اعتمدتها الحكومات السابقة.

دعوة النواب الذين جمدوا عضويتهم بالعدول عن قرارهم

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن ينخرط من أي محاولة من المحاولات للمساس بأمن البلاد ، مشيرا بأنه لاطالما رافع الخيار الدستوري الذي أخرج البلاد من حالة الإنسداد، مشيرا بأن أولى الأولويات هي إستمرار الدولة و مؤسساتها و لو على حساب الطموحات الشخصية و الحزبية و الحسابات الظرفية.

ورافع سليمان شنين الأمس خلال عرض مشروع عمل الحكومة على نواب البرلمان، للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أين شدد على ضرورة أن لا يقصي للحوار أحد و أن تكون مخرجاته التوافقية تنعكس على الإصلاحات الدستورية و القانونية و الاقتصادية.

وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن العهد الجديد للجزائر يحتم على الجميع العمل في ظل الإنسجام وعدم تجاوز حقائق الواقع و الخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الإيجابي معها، مؤكدا أن الجميع مطالب بالتخلي تماما من الممارسات القديمة البالية التي عرقلت للجهود و ثبطت العزائم و عطلت كل مبادرات التنمية الحقيقية و التطور الجاد.

و أضاف في ذات الصدد :” إنه عهد المكاشفة و الشفافية في التسيير وفي التوزيع و القيام بالشأن العام، عهد المصارحة مصارحة الشعب بالحقائق بعيدا عن الشعبوية الزائفة “.

وبخصوص مخطط عمل الحكومة يعرض على البرلمان أكد سليمان شنين أنه يحمل في عناوينه الأولويات التي يطالب بها الشعب، وعلى رأسها تجديد نمط الحكم المبنى على الشفافية واخلقه الحياة اليومية واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم واستقلالية العدالة، اضاقة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية ، بما يمكن أن يساهم في خلق الثروة وليس الاستنزاف من مخزون الخزينة العمومية.

من جهة أخرى، جدد سليمان شنين دعمه للتوجه الذي بدأ رئيس الجمهورية في تحقيقه في عودة الجزائر القوية إلى المحافل الدولية، خاصة و أننا نعيش مرحلة أخرى من مراحل الصراع و التكتلات و التهديدات و التحديات “.

وفي سياق متصل، قال المتحدث :” الحوار هو أساس الحكم الراشد، داعيا الشعب إلى الانخراط في المسعى بغية تقريب وجهات النظر ووحدة التصور في كل المسائل التي تتعلق بالبلاد وبمستقبلها، على اعتبار ان الوطن للجميع ويبنيه الجميع في إطار دولة يسود فيها سلطان القانون وميزان العدل –على حد تعبيره-.

وشدد شنين بأن المجلس و أغلبية النواب من المدافعين عن الخيار الدستوري في الوقت الذي تردد البعض، بل انخرط في حملات التشويه و التثبيط و التقليل من وطنية البعض، أين لفت بأن خيارهم مبني على قناعة راسخة أن لا حل إلا بالرجوع إلى الشعب و أن الآلية المتاحة و الأقرب للمنطق و المطالب بها شعبيا هي آلية الانتخاب .

و اعتبر المتحدث بأن الجزائر تعرف ديناميكية مميزة بعد أن أستطاع الشعب الجزائري من تجاوز محطة محورية و مفصلية في حياتنا السياسية ممثلة في الانتخابات الرئاسية، فبعد ما يقارب الشهرين تأكد لدى البعض الذي تحفظ من قبل على أن المقاربة الدستورية، رغم كل مافيها من تحفظات، إلا أنها الطريق الأسلم و الأقرب و الأقل تكلفة في معالجة الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد.

ووجه شنين نداء للنواب الذين جمدوا نشاطهم في الفترة السابقة، مشيرا :” مكانهم الطبيعي الذي اختاره لهم الشعب هو بيننا، و لنتمكن جميعا من الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها و سنبقى حريصين على تغليب المصالح العليا لشعبنا و دولتنا مهما اختلفنا، لأن الجزائر تسع الجميع و الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.

وثمن سليمان شنين الدور الذي لعبته كل القوى و الفاعلين في الساحة في المساهمة في التأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد، و على رأسها مؤسسة الجيش الوطني الذي كان له الفضل رسم صورة لجزائر جديدة و غلب منطقة الجمهورية و الثقة في الشعب، رافق الاستحقاقات الرئاسية، و لا يزال مرافقا للحراك الشعبي ، قائلا “الجيش كان نعم المرافق لهذا الاستحقاق الوطني الكبير مثل ما هو مثالا للتضحية والمرابطة على الحدود وحماية الأمن والاستقرار.”

وقال المتحدث ذاته “أن الجزائريين وفي مختلف المؤسسات تعمل على استكمال تحقيق مطالب الشعب التي كانت أيضا محور انطلاقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال برنامجه المعلن والخطوات المطلوبة والمثمنة التي تمثلت في بعث الحوار الوطني الشامل الذي لا يقصي أحد، وان تكون مخرجاته التوافقية تنعكس على الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية “.

الوزير الأول عبد العزيز جراد:

الحكومة ستطهر الإرث الكارثي للعهد السابق

تعهد الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن الحكومة ستعكف على الانطلاق في تطهير الإرث الكارثي من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب.

قال عبد العزيز جراد خلال عرض مشروع عمل الحكومة على نواب البرلمان أن تقديم مخطط عمل الحكومة يتزامن ومرور سنة على الهبة الشعبية التاريخية التي عبر من خلالها الشعب الجزائري في طابع سلمي عن تطلعاته القوية إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون، معبدا الطريق لعهد جديد أفضي من خلال مساره الانتخابي النزيه إلى تمكين الشعب من إختيار رئيسه بكل حرية وشفافية.

ذكر الوزير الأول بأن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها الاقتصادية بهدف الاستيلاء على خيراتها، كما أفضت ذات الممارسات إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة ، وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة لحمة الشعب.

وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فيفري إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف البلاد ، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري يطالب بالتغيير الشامل لمنظومة المؤسسات التي تجاوزها الزمن ويرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقة ، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية وعصرية في منآي عن الفساد والمحسوبية والتضليل.

وأبرز الوزير الأول أن مخطط عمل الحكومة يشكل الخط التوجيهي للعمل الحكومي برسمه السبل والوسائل التي ستعكف الحكومة من خلالها على تنفيذ برنامج الرئيس وإلتزاماته 54، مشيرا على أن الحكومة ستنتهج مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية إستعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما لفت الوزير إلى أن المخطط أعد مخطط عمل الحكومة وفق مسعى يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة للشعب مع أحداث قطيعة نهائية ونوعية مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

وشدد عبد العزيز جراد أن الحكومة تنوى المساهمة الفعالية في بناء “عقد جديد” يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه ومؤسساته ، ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب ، مشيرا إلى أن استرجاع الثقة بين الشعب وحكامه سيتم عبر قياد ديمقراطية أساسها التداول على السلطة واحترام الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون.

كما سيتم بناء مجتمع بلا فوارق ومجتمع يكفل للجميع تكافؤ الفرص ، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات.

قال الوزير أن الحركية الشاملة تتبلور في العقد الجديد الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية والانتقال الطاقوي واقتصادي المعرفة والرقمنة، مشيرا إلى أن هذا العقد يصبو إلى تحرير المبادرات في جميع ميادين الحياة ويطمح إلى بعث نهضة حقيقة وإحياء الأمل لدى الشعب

عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد أبرز الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أين جدد الوزير الأول تأكيد حكومته الالتزام بكل ما تعهد به رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها ملايين الجزائريين.

وأكد جراد أن مخطط عمل الحكومة أعد وفق مسعى يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الجزائري في كل ميادين الحياة مع أحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق.

وقال الوزير “أن الشعب يطالب اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجوزها الزمن والحكومة التي أتشرف بتسييرها تنوي المساهمة الفعالة في بناء عقد جديد يشمل كل جوانب الحكامة السياسية الاجتماعية والاقتصادية “.

و تضمن مخطط عمل الحكومة 6 محاور كبرى تتعلق بتشييد الجمهورية الجديدة وذلك من خلال تكريس ديمقراطية فعلية بمراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات والتي ستملي مستقبلا قواعدا وشروطا صارمة من أجل الحد من التأثير السلبي للأموال القذرة على الحياة السياسية، ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ومراقبتها وتشجيع بروز جيل جديد من المنتخبين.

كما تضمن مخطط عمل الحكومة محاور أخرى تتعلق بالإصلاح المالي، وكذا التجديد الاقتصادي، والتنمية البشرية، بالإضافة الى السياسة الاجتماعية والسياسة الخارجية والامن والدفاع الوطني.

أوضح الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن الجزائر تعيش وضع اقتصادي صعب يواجه الحكومة الجديدة ، قائلا:”حساسية الظرف يحتم علينا اطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي”.

وأكد الوزير أن الوضع المالي لحالي للبلاد يبقى هشا ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات بالإضافة إلى التراجع المتزامن لأسعار النفط ولحجم صادرات البلاد من المحروقات زاد في تفاقم عجز الميزانية العمومية .

وتعهد الوزير بالعمل على قدم وساق على تجاوز الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد من خلال النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتعهد المسؤول الأول بالنهوض بمختلف القطاعات في الدولة خاصة الحساسة منها على غرار الصحة أين أكد الوزير أن جهود حكومته ستنصب في تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية، مع توخي ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى.

وأكد المتحدث على أن حكومته حريصة كل الحرص على حل مشاكل السكن وضمان تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغة مكيفة من خلال استهداف الأسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية، كما جدد التزام الحكومة القضاء كليا على البيوت القصديرية مع وضع نظام مراقبة ضد محاولات انتشار الظاهرة.

فرحات آيت علي

مصانع تركيب السيارات لا تقدم شيئا

فتح وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي النار على مصانع تركيب السيارات التي تنشط في الجزائر، متهما إياها بالإحتيال باعتبارها لا تقدم أي شيء للاقتصاد الوطني على حد قوله .

وشدد فرحات آيت علي أمس في تصريح للصحافة على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، على ضرورة إلغاء كل الامتيازات التي قدمت لمصانع تركيب السيارات في وقت سابق لأنها لا تقدم شيء ، قائلا ” هذه المصانع لن يتم توقيفها وستواصل عملها، هي لا تقوم بالتصنيع لهذا يجب أن تلغى كل الامتيازات التي قدمت لها في وقت سابق لأنها لا تقدم شيء”.

وتابع المتحدث:”الرأي العام يجب أن يكون على علم بأن هذه المصانع تقوم بكل شيء باستثناء صناعة السيارات، هي تحتال ولا تنشط في مجال التصنيع”.

النائب البرلماني بلخضر نعوم

يجب مصارحة الشعب

أكد النائب البرلماني بلخضر نعوم بأنه لا طالما ساند و دعم الخيار الدستوري و المسار الانتخابي، مشيرا بأن الرئاسيات أعادت الجزائر و وضعت حد لحالة الانسداد الذي عاشتها ، في حين فتح النار على الحكومات السابقة، قائلا ” يجب مصارحة الشعب بأن الحكومات السابقة إعادتنا إلى الشعبوية “.

ترحم النائب البرلماني لخضر نعوم على روح فقيد الجزائر القايد صالح، أين لفت إلى نضاله و مرافقته للحراك الشعبي، قائلا ” القايد صالح ناضل و رافق سلمية الحراك و أخرج الجزائر من الظلمات و من المأزق الذي أراد بعض الانتهازيين، وأخرج الجزائر من عمق الزجاج و نظم الانتخابات “.

وفتح لخضر نعوم على بعض الجهات ، أين أكد أن هناك أطراف كانت تريد إدخال الجزائر في مأزق لولا حكمة الفقيد لقايد صالح الذي تمسك بالخيار الدستوري.

ومن جهة أخرى، قال نعوم :” هناك بعض النشطاء و المحللين مما كانو يظنون بأنهم مفاتيح الأزمة، يسبون و يشتمون المؤسسات و الأحزاب، أقول لهم لا تخلطو الأمور “.

وتسائل لخضر نعوم على تعيين 39 وزيرا رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، قائلا” ماهي المعايير التي ثم اعتمادها في إختيار الحكومة ، هل هي حكومة كفاءات أو و لاءات ، هل هل ستلجأ الحكومة إلى المديونية أو طبع النقود ، هل ستسترجع الأموال المنهوبة “.

وطالب المتحدث بأن تمتد مناقشة برنامج الحكومة 4 أو 5 ايام، منتقدا مخطط الحكومة فيما يخص الأرقام و عبر نعوم عن أمله في أن تكون الجزائر دولة محورية يلفها الجميع “.

إيمان لواس