جراد يؤكد على ضرورة توفير شروط العيش الكريم للمواطن

اشرف الوزير الاول, عبد العزيز جراد, السبت, على وضع حجر الأساس لإنجاز 145 14 سكن بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي وكالة ترقية وتحسين السكن (عدل) بولاية الجزائر.

وقام السيد جراد, في اول محطة له من زيارته الى ولاية الجزائر, بإعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز 010 6 مسكن بالهضبة الجنوبية لبلدية اولاد فايت من ضمن 145 14 وحدة مبرمجة لفائدة مكتتبي وكالة “عدل” بولاية الجزائروبالمناسبة, أكد الوزير الاول على ضرورة مراعاة شروط العيش الكريم والطمأنينة في إنجاز هذه السكنات مشيدا بحرص وكالة “عدل” على عدم انجاز محلات تجارية على مستوى البنايات المنجزة واستبدالها بمراكز تجارية تتوفر على كافة الشروط اللازمة

وجدد السيد جراد حرص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة على خدمة الشعب داعيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال58 لعيدي الاستقلال والشباب الى استذكار أمجاد كل أولئك الذين ضحوا في سبيل الوطن وحرروا الأرض والانسان

ب.ع