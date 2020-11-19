جراد يؤكد على ضرورة اقتناء لقاح كورونا في أقرب الآجال

تراس امس الوزير الاول السيد عبد العزيز جراد اجتماع الحكومة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد حسب ما جاء في البيان

درس على اثره اعضاء الحكومة مشروع مرسوم رئاسي واربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها كل من وزير العدل حافظ الاختام وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة

اين ذكر الوزير الاول بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة اقتناء لقاح فيروس كرونا في اقرب الاجال بمجرد عرضه في السوق .