جراد : منطقة التجارة الحرة الإفريقية تشكل خيارا استراتيجيا للجزائر

أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد السبت , أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة, تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للجزائر, داعيا الدول الافريقية الى الاسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنطقة.

و في كلمة ألقاها حول هذه المنطقة و أهميتها, خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية ال13 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, أكد جراد أن الجزائر ترى في هذه المنطقة خيارا استراتيجيا يستوجب تضافر الجهود للمضي به قدما خدمة لأهداف التنمية في قارتنا و في دولنا و كذا دعما لأهداف إحلال السلم و الأمن التي تبقى, يضيف, مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مسيرة التنمية الاقتصادية

و اعتبر أن التقدم المسجل في تفعيل هذه المنطقة التي ستنطلق ابتداء من الفاتح يناير من خلال الشروع في تبادل السلع و الخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء, يحثنا على بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات و الانتهاء من المسائل العالقة و التي من شأنها التأثير على التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة.