جراد: “مناطق الظل حددناها بـ 15 ألف منطقة يقطنها 9 ملايين نسمة”

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الحكومة تمكنت من تحديد مناطق الظل، التي رصدتها بـ 15 ألف منطقة، يقطنها حوالي 9 ملايين نسمة.

وقال جراد، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الحكومة وضعت خريطة لأول مرة من أجل تحديد مناطق الظل في الجزائر، مكنتها من معاينة أن عددها يفوق 15 ألف منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خُمس سكان الجزائر.

وقال جراد، إنه قد تم وضع مخطط استعجالي للتكفل باحتياجات سكانها، قصد تقليص فوارق التنمية عبر كامل التراب الوطني. مضيفا أن الدولة ورثت عن الحكم السابق وضعا كارثيا شابته هشاشة الوضعية الاقتصادية لبلدنا من خلال الفوارق في تنمية الاقاليم واختلالات خطيرة في مجال حصول المواطنين على الخدمات العمومية القاعدية.

وبالموازاة مع هذه المخططات الاستعجالية، تعتزم الحكومة اعادة بعث البرنامج الجاري إنجازه للسكنات العمومية، لا سيما برنامج البيع بالإيجار.