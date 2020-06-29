جراد في زيارة عمل الى تندوف غدا

يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد غدا الثلاثاء بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية تندوف, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و سيتفقد الوزير الأول خلال هذه الزيارة, حسب المصدر نفسه, عديد المشاريع المسجلة بالبرنامج التنموي للولاية و التابعة لا سيما لقطاعات السكن و الفلاحة و التربية الوطنية و الشؤون الدينية و المنشآت القاعدية الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين, سيما لصالح مناطق الظل. كما سيطلع السيد جراد بهذه المناسبة على اجراءات و ظروف التكفل الصحي بالمواطنين في هذه الولاية خلال فترة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسب بيان مصالح وزير الأول

ب.ع.