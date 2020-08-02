🔴#جراد: وقع هناك خلل في حركة #السيولة بمكاتب البريد

🔴#جراد: هناك من حاول منع دخول وخروج السيولة من مكاتب البريد

🔴#جراد: بعد #التحقيق اكتشفنا نوعا من المؤامرة لخلق ندرة في السيولة

🔴#جراد: اكتشفنا وجود نية سيئة وخبيثة لخلق البلبلة

🔴#جراد: فتح تحقيق حول نقص السيولة في البنوك ومكاتب البريد

🔴#جراد: ضبطنا متورطين في إشعال حرائق الغابات وقد تشاهدون اعترافاتهم قريبا

🔴#جراد: فتح تحقيق حول الحرائق التي طالت آلاف الهكتارات بالغابات

🔴#جراد: هناك أعمال مدبرة لخلق فتنة وعدم استقرار في البلاد

#جريدة_الوسط #باتنة⭕عبد العزيز #جراد : حرائق غابات باتنة كانت بفعل فاعل وتم القبض على أشخاص متلبسين Publiée par ‎جريدة الوسط journal el wassat‎ sur Dimanche 2 août 2020