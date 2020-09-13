جراد: سنعيد الإعتبار للمركب والعمال.. وهدفنا تطوير الإقتصاد والإبتعاد عن البيروقراطية

قال الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، أن الدولة ستسعى لإعادة الإعتبار لمركب الحجار والعمال العاملين به.

وأضاف الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته اليوم الأحد للمركب، أن الدولة ترافق المركب وعلى المؤسسات التركيز على التسيير والمناجمنت.

وخاطب الوزير الأول نقابة العمال قائلا:” نحن نعمل بصيغة التكامل لأن نجاحكم هو نجاحنا والفشل يعود علينا جميعا”

وتابع يقول:” نحن واعون بحقوقكم لكن يجب أن تتماشي هذه الحقوق مع ظروف المركب والدولة”

وأكد الوزير الأول على إعادة الاعتبار للمركب والعمال، داعيا العمال إلى وضع الثقة في الدولة ويجب أن يمنح هذا المركب دينامكية جديدة للاقتصاد.

وأوضح جراد أن حب الوطن هو الذي يساهم في بناء للاقتصاد والجزائر تحتاج الى أبنائها وليس لدينا بديل.

وأكد الوزير الأول، أن الدولة تهدف إلى تطوير الاقتصاد.

كما شدد جراد على ضرورة التحول من المنطق الإداري إلى منطق إقتصاديفي التسيير والإبتعاد عن البيروقراطية.